Сложите почленно неравенства 8больше5 и 6больше 4
Математика
Сложите почленно неравенства 8больше5 и 6больше 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8>5 + 6>4 = 14>9 ////////////////////////////////////
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