А1. В каком слове не совпадает количество букв и звуков? деревья 2) листва 3) юбка 4) ??ьют А3. Какая из данных слов не является антонимами? А5. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к орфографической ошибк...

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А1. В каком слове не совпадает количество букв и звуков? деревья 2) листва 3) юбка 4) ??ьют А3. Какая из данных слов не является антонимами? А5. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к орфографической ошибке? глуби..ый – прилагательное, образованное от существительного с помощью суффикса -ин- пишется с одной буквой Н они хвал..т – в окончании глагола 2 спряжения пишется -ят пр..бить – приставка при- обозначает «присоединение» закле..л – в прошедшем времени глагола перед суффиксом -л- пишется та же гласная, что и в неопределенной форме - заклеить А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущен мягкий знак? А. измаж..те, пахуч.., училищ.., заяч..ий хвост Б. подреж..те, стереч..., слыш..шь, дрож... В. обнаруж..те, тягуч.., возле дач.., мощ..ный Г. намаж..ся, носил..щик, заяч..е семейство, декабр..ский 1) А,Б 2) Б,В 3) Б,Г 4) А,В А 10. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? А. пр..школьный, пр..милый, пр..одолеть Б. непр..ступный, пр..волжский, пр..рисовать В. пр..купить, пр..строить, пр..чина Г. пр..пятствие, пр..лечь, пр..клеить 1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Г А 11. В каком слове ударение падает на четвертый слог? обеспечение 2) языковая (колбаса) 3) хозяева 4) нефтепровод А 12. В каком примере нет ошибки в словоупотреблении? памятный сувенир 3) играть значение надеть на себя 4) художник написал свой автопортрет А 13. Строение какого слова не соответствует схеме: приставка +корень+суффикс+окончание? наберите 2) перечитала 3) приморский 4) замолкать А 14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква Н? А. масля..ная краска, ветре..ный день, багря..ный Б. пчели..ный, урага..ный, жизне..ный В. ледя..ной, книга интерес..на, тополи..ный Г. недюжи..ный, качестве..ный, дли..ный 1) Б, В 2) В, Г 3) А, Б 4) Б, Г А 17. В каком предложении на месте пропуска пишется буква Е? Вынес..те из класса лишние стулья. Когда вынес..те, мы начнем заниматься. Вышл..те посылкой мои книга. Выбер..те тему для сочинения. А18. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется раздельно? (не) боялся; (не) большие просветы (не) знакомец; (не) подвижная вода (не) правда, а ложь; вовсе (не) трудная задача (не) спутаешь; явная (не) приязнь А20. Найдите ошибку в характеристике морфологических признаков данных слов. (в) осеннюю (непогоду) – прилаг., начальная форма – осенняя, относит., вин. пад., ед.ч., жен. р. смеркалось – глагол, неопред. форма – смеркаться, безличный, несов. вид, перех., 2 спряжение, в изъявит. накл., ед.ч., прош. вр., ср. р. бабушкиных (рассказов) – прилаг., начальная форма – бабушкин, притяж., род. пад., мн.ч. под - предлог А 21. Найдите ошибку в определении разряда местоимения. 1) такой – указательное 3) ничем – отрицательное 2) всякий – определительное 4) эти - определительное А 22. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных. к восьмистам шестидесяти семи прибавить сорок пять от шестьсот пятидесяти двух отнять тридцать семьсот сорок сложить с двумястами пятью от четырехсот восьмидесяти отнять двадцать пять А 23. В каком слове пишется суффикс -щик-? ре..ик 2) разно..к 3) сма..ик 4) полиров..ик

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