Задание 2 помогите подалуста мне в школу ЗАВТРА!!!!!!

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Задание 2 помогите подалуста мне в школу ЗАВТРА!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
1) четыре- правельный ответ
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