Хиро Хамада пытается оптимизировать производство микроботов. Каждый микробот им??ет свой индивидуальный номер. Номер записывается числом, состоящим исключительно из 4 нечетных цифр. Произведенные микроботы нумеруются исключител...

Информатика

Хиро Хамада пытается оптимизировать производство микроботов. Каждый микробот им??ет свой индивидуальный номер. Номер записывается числом, состоящим исключительно из 4 нечетных цифр. Произведенные микроботы нумеруются исключительно последовательно. После очередного произведенного микробота Хиро Хамада обнаружил, что числа для нумерации микроботов закончились. Посчитайте, сколько микроботов было произведено к этому моменту времени?

Автор: Гость