Хиро Хамада пытается оптимизировать производство микроботов. Каждый микробот им??ет свой индивидуальный номер. Номер записывается числом, состоящим исключительно из 4 нечетных цифр. Произведенные микроботы нумеруются исключител...

Информатика
Хиро Хамада пытается оптимизировать производство микроботов. Каждый микробот им??ет свой индивидуальный номер. Номер записывается числом, состоящим исключительно из 4 нечетных цифр. Произведенные микроботы нумеруются исключительно последовательно. После очередного произведенного микробота Хиро Хамада обнаружил, что числа для нумерации микроботов закончились. Посчитайте, сколько микроботов было произведено к этому моменту времени?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество цифр, которые используются для записи номера = 5 (1, 3, 5, 7, 9). Число четырехзначных номеров, которые могут быть при этом получены = 5^4 = 625
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