Одновременно из села в город выехали два автомобиля скорость первого равна 40 километров в час, а второго в 1,5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2,5 часов
Математика
Одновременно из села в город выехали два автомобиля скорость первого равна 40 километров в час, а второго в 1,5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2,5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*1,5=60(км/ч) - скорость второго автомобиля 2)40*2,5=100(км) - проехал первый автомобиль 3)60*2,5=150(км) - проехал второй автомобиль 4)150-100=50(км) - расстояние между автомобилями через 2,5 часа
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