Одновременно из села в город выехали два автомобиля скорость первого равна 40 километров в час, а второго в 1,5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2,5 часов

Математика

Одновременно из села в город выехали два автомобиля скорость первого равна 40 километров в час, а второго в 1,5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2,5 часов

Автор: Гость