X-2/x-6=-1 помогите пожалуйста
Математика
X-2/x-6=-1 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2=-(х-6) х-2=-х+6 2х=8 х=4
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