62-(116+x):5=34 нужно решение подскажите пожалуйста
Математика
62-(116+x):5=34 нужно решение подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62-(116+x):5=34 (116+х):5=62-34 (116+х):5=28 116+х=28*5 х=140-116 х=24
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