Образуй от существительных имена прилагательные трёх родов. Выдели окончания. ра??ость , счастье ,холод .море .

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Образуй от существительных имена прилагательные трёх родов. Выдели окончания. ра??ость , счастье ,холод .море .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радость : радостнАЯ (ж. р.), радостнЫЙ (м. р.), радостнОЕ (ср.р); счастье : счастливаАЯ(ж.р.),счастливЫЙ (м.р.),счастливОЕ (ср. р) ; холод : холоднАЯ (ж.р.),холоднЫЙ (м.р.), холоднОЕ (ср.р.) ; море ; морскАЯ (ж. р.), морскОЙ (м. р.) , морскОЕ (ср. р)
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