Мини сочинение мой 1 учитель
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Мини сочинение мой 1 учитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне только десять лет. В моей жизни пока был только один учитель. Я очень благодарна ей за то, что она делает для нас. Но сегодня мне хочется рассказать о другом учителе. Это первый учитель моей мамы. Она часто рассказывает о своих школьных годах. Это сочинение я написала по маминым воспоминаниям. Поэтому здесь мама – маленькая девочка. «Когда мне исполнилось семь лет, пришло время собираться в школу, в первый класс. Вот тут мама стала переживать: кто будет моим учителем, хорошо ли мне будет в классе после уютного детского сада? Наконец, первое сентября. Все дети пришли в школу красивые, нарядные, немного испуганные. Нас встретила наша первая учительница – Вера Максимовна Просвиркина. Я, как сейчас, помню своё первое впечатление о ней. В класс вошла женщина средних лет, немного полноватая, невысокая, с удивительно добрыми глазами и милой улыбкой. Казалось, что её взгляд направлен на каждого из нас в отдельности, но в то же время она видела сразу весь класс. Очки в металлической оправе, которые сидели на кончике носа, делали её лицо строгим и внимательным. За те несколько минут, когда Вера Максимовна молча, с едва заметной улыбкой, оглядывала нас, создавалось впечатление, что она успела увидеть и понять каждого из нас, изучить характер, услышать мысли. Все невольно притихли. Её голос звучал чётко и звонко. Вот так я познакомилась со своей первой учительницей. Каждый день я узнавала что-то новое и полезное для себя. Мне никогда не было скучно на уроках потому, что Вера Максимовна всегда находила интересные и более сложные задания для тех, кто уже разобрался с предыдущим заданием. Простой урок по окружающему миру она превращала в интересное путешествие в мир природы. Она всех могла понять и всем старалась помочь. Вера Максимовна учила нас быть людьми в любой ситуации, а это наверное, главное в жизни – быть человеком. Так незаметно пролетели три года учёбы в начальной школе. Но тут у Веры Максимовны случилось большое горе: умер её муж от сердечного приступа. Вера Максимовна тяжело переживала свою утрату и нам нередко приходилось видеть её заплаканные глаза. Мы были благодарны своей учительнице за то, что она не оставила свою любимую работу, Она больше стала проводить с нами времени, стараясь забыть о своем горе. Быть настоящим учителем –это талант. Ведь учитель должен уметь передавать свой опыт, свои знания детям. И хотя Веры Максимовны уже нет в живых, я хочу ей сказать огромное спасибо за всё, что она сделала для нас. » Когда я писала это сочинение, я видела глаза мамы. Как изменилось её лицо, когда она вспоминала Веру Максимовну. Она лучилось тихой печалью, добротой. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый человек так вспоминал своего учителя. И не важно – первый он или любимый учитель в старших классах. Главное, что в наше нелегкое время есть люди, которые вкладывают душу в детей, любят их. Сколько сейчас можно услышать плохого о школе, учителях. Но я думаю, что это не так. Сейчас в школу идут работать только те, кто действительно любит свою профессию. Случайные люди быстро уходят из школы. Перед детьми нельзя притворяться, мы чувствуем это.
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