Как из неправильной дроби выделить целую часть и дробную части

Математика
Как из неправильной дроби выделить целую часть и дробную части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы из неправильной дроби выделить целую часть нужно делить числитель на знаменатель с остатком частное-целая часть;остаток -числитель;знаменатель остается тем-же.
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