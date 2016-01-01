На острове 2016 аборигенов, каждый из которых либо лжец (лжецы всегда лгут), либо рыц??рь (рыцари всегда говорят правду). Некоторые аборигены знакомы друг с другом, причём каждый лжец имеет знакомого среди рыцарей, а каждый рыц...

Математика

На острове 2016 аборигенов, каждый из которых либо лжец (лжецы всегда лгут), либо рыц??рь (рыцари всегда говорят правду). Некоторые аборигены знакомы друг с другом, причём каждый лжец имеет знакомого среди рыцарей, а каждый рыцарь - знакомого среди лжецов. Каждый абориген сделал заявление:"Среди моих знакомых лжецов больше, чем рыцарей". Затем правитель острова казнил одного из аборигенов и после этого каждый абориген сделал заявление:"Среди моих знакомых рыцарей больше, чем лжецов". Сколько рыцарей было на острове изначально?

Автор: Гость