На острове 2016 аборигенов, каждый из которых либо лжец (лжецы всегда лгут), либо рыц??рь (рыцари всегда говорят правду). Некоторые аборигены знакомы друг с другом, причём каждый лжец имеет знакомого среди рыцарей, а каждый рыц...
Математика
На острове 2016 аборигенов, каждый из которых либо лжец (лжецы всегда лгут), либо рыц??рь (рыцари всегда говорят правду). Некоторые аборигены знакомы друг с другом, причём каждый лжец имеет знакомого среди рыцарей, а каждый рыцарь - знакомого среди лжецов. Каждый абориген сделал заявление:"Среди моих знакомых лжецов больше, чем рыцарей". Затем правитель острова казнил одного из аборигенов и после этого каждый абориген сделал заявление:"Среди моих знакомых рыцарей больше, чем лжецов". Сколько рыцарей было на острове изначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016:2=1008 ответ:1008 рыцарей
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