Какие вы знаете слова с корнем астр
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Какие вы знаете слова с корнем астр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Астра, астрал, астрономия, астрофизика, астробиология, астроботаника, астроном, астрология, астрофотография.
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