Из одного города в другой выехал автомобиль со скоростью 80км/ч. Через 2,5 часа вслед за ним выехал второй автомобиль со скоростью 90км/ч, и в пункт назначения они приехали одновременно. Найдите расстояние между городами

Математика

Из одного города в другой выехал автомобиль со скоростью 80км/ч. Через 2,5 часа вслед за ним выехал второй автомобиль со скоростью 90км/ч, и в пункт назначения они приехали одновременно. Найдите расстояние между городами

Автор: Гость