Помогите с вопросами теста!

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6. г) 3. в) 4. в) 3. Равнодействующую находим как векторную сумму сначала по горизонтали в масштабе, потом по вертикали и горизонтали по теореме Пифагора 4. задан график изменения координаты равномерного движения, поэтому сила, сообщающая ускорение телу, отсутствует и равна 0