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-2 (x - 4) и -2x - 8
Алгебра
-2 (x - 4) и -2x - 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2(х-4)<-2х-8 ещё можно х вынести за скобки -(2х-4)<х(-2-8)
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