Составьте план местности в масштабе: в 1 см 100 м. В центре страницы в тетраде условн??м знаком обозначьте школу. На расстоянии 500 м от школы в направлении на север-овраг, в 300 м на юго-запад - озеро, в 400 м на юг - кустарники.

География

Составьте план местности в масштабе: в 1 см 100 м. В центре страницы в тетраде условн??м знаком обозначьте школу. На расстоянии 500 м от школы в направлении на север-овраг, в 300 м на юго-запад - озеро, в 400 м на юг - кустарники.

Автор: Гость