Составьте план местности в масштабе: в 1 см 100 м. В центре страницы в тетраде условн??м знаком обозначьте школу. На расстоянии 500 м от школы в направлении на север-овраг, в 300 м на юго-запад - озеро, в 400 м на юг - кустарники.

География
Составьте план местности в масштабе: в 1 см 100 м. В центре страницы в тетраде условн??м знаком обозначьте школу. На расстоянии 500 м от школы в направлении на север-овраг, в 300 м на юго-запад - озеро, в 400 м на юг - кустарники.
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Гость:
Ну  эта:( сложна для меня но ты просто загугль и все
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