2(x+y)(x-y)-(x+y)^2 разложите на множители
Алгебра
2(x+y)(x-y)-(x+y)^2 разложите на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х+у)(х-у)-х^2+2xy+y^2 = 2х^2-2y^2-x^2+2xy+y^2 = х^2-y^2-x^2+2xy+y^2 = 2ху
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