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2*x4=*2 *6:4=2* РЕШИТЕ ПЛС!
Математика
2*x4=*2 *6:4=2* РЕШИТЕ ПЛС!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23x4=92 96:4=24 )))))))))
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