Начерти квадрат сумма длин сторон которая 20см.Найди площадь этого квадрата

Математика
Начерти квадрат сумма длин сторон которая 20см.Найди площадь этого квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сначала длину одной стороны: 20:4=5 (см) - длина одной стороны 5*5=25 (см2) - площадь Ответ 25 см2
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