Упростите выражение 2/7(14а-3целых1/2b)-1,2(5/6а-0,5b)
Математика
Упростите выражение 2/7(14а-3целых1/2b)-1,2(5/6а-0,5b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/7(14а-3целых1/2b)-1,2(5/6а-0,5b)=2/7*14/1а-2/7*7/2b-6/5*5/6a+6/5*1/2b= 4a-b-a+3/5b=3a-2/5b
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