Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. сколько страниц книги поместился в ней , если на странице : 16 строк по 64 символа в строке? текст набран KOI-8

Информатика
Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. сколько страниц книги поместился в ней , если на странице : 16 строк по 64 символа в строке? текст набран KOI-8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В KOI-8 1 символ кодируется 1 байтом. Считаем сколько байт в оперативной памяти: 640*1024=655360 байт. находим сколько символов на 1 странице 16*64=1024 Количество байт памяти делим на количество символов на 1 странице 655360/1024=640 стр. Ответ: 640 страниц.
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