Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. сколько страниц книги поместился в ней , если на странице : 16 строк по 64 символа в строке? текст набран KOI-8

Информатика

Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. сколько страниц книги поместился в ней , если на странице : 16 строк по 64 символа в строке? текст набран KOI-8

Автор: Гость