Какое верное утверждение? у кустарников короткий ствол. у кустарников нескольк?? одревесневших стволов. у кустарников несколько травянистых стволиков. кустарниками называются невысокие деревья.

Окружающий мир
Какое верное утверждение? у кустарников короткий ствол. у кустарников нескольк?? одревесневших стволов. у кустарников несколько травянистых стволиков. кустарниками называются невысокие деревья.
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Гость:
У кустарников несколько травянистых стволиков
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