Задача катер проплыл по ечению реки за 2,4 расстояние 55,2 км. Скорость течения реки2,5км/ч. Найдите собственную скорость катера
Математика
Задача катер проплыл по ечению реки за 2,4 расстояние 55,2 км. Скорость течения реки2,5км/ч. Найдите собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55,2/2,4=23 км/ч совокупная скорость катера и реки 23-2,5=20,5км/ч - скоорость катера
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