Помогите пожалуйста составить семейное древо Клима Джури, главного героя из текс??а "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9"
Українська література
Помогите пожалуйста составить семейное древо Клима Джури, главного героя из текс??а "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батьки-археологи.бабуся-прибиральниця у банку.
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