Ребята помогите пжж!!))) заранее спасибо Мне нужно на лит-ру соченение на тему Весна. Только начать его нужно так: Вот и дождалась природа весны. Повеяло теплым вестром. Зазеленело, защебетало в лесах...
Литература
Ребята помогите пжж!!))) заранее спасибо Мне нужно на лит-ру соченение на тему Весна. Только начать его нужно так: Вот и дождалась природа весны. Повеяло теплым вестром. Зазеленело, защебетало в лесах...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и дождалась природа весны. Повеяло теплым ветром. Зазеленело,защебетало в лесах. Птицы поют. Разве может быть что-то прекраснее этого? весной распускаются почки, появляются подснежники, светит теплое солнышко, пархают бабочки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. сколько страниц книги поместился в ней , если на странице : 16 строк по 64 символа в строк...
Українська література
Помогите пожалуйста составить семейное древо Клима Джури, главного героя из текс??а "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9"
Математика
Задача катер проплыл по ечению реки за 2,4 расстояние 55,2 км. Скорость течения реки2,5км/ч. Найдите собственную скорость катера
Окружающий мир
Какое верное утверждение? у кустарников короткий ствол. у кустарников нескольк?? одревесневших стволов. у кустарников несколько травянистых с...
Окружающий мир