Ребята помогите пжж!!))) заранее спасибо Мне нужно на лит-ру соченение на тему Весна. Только начать его нужно так: Вот и дождалась природа весны. Повеяло теплым вестром. Зазеленело, защебетало в лесах...

Литература

Ребята помогите пжж!!))) заранее спасибо Мне нужно на лит-ру соченение на тему Весна. Только начать его нужно так: Вот и дождалась природа весны. Повеяло теплым вестром. Зазеленело, защебетало в лесах...

Автор: Гость