ДАЮ 30 БАЛЛОВ! прочитайте предложения. К какой части речи относятся слова было и се??е? Как вы это определили? Проанализируйте частицы:для какой речи-разговорной или книжной-они характерны? 1) я увидел в самом деле на краю неба...

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ДАЮ 30 БАЛЛОВ! прочитайте предложения. К какой части речи относятся слова было и се??е? Как вы это определили? Проанализируйте частицы:для какой речи-разговорной или книжной-они характерны? 1) я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. 2) Я все шел и уже собрался было прилечь, как вдруг очутился над страшной бездной. 3) и стоит себе лес, улыбается.4) Чуть было не забыл...5)Я взглянул себе под ноги и увидел след огромной кошачьей лапы.6) Сквозь заросли папоротников ничего нельзя было видеть. 7) В парке было сыро и солнечно. 8) Не кричи о себе, пусть другие о тебе хоть тихо скажут

Автор: Гость