Найти число 50% которого равны числу, 25% которого составляют 18
Математика
Найти число 50% которого равны числу, 25% которого составляют 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25% = 1/4 часть числа х Поскольку 1/4 равна 18, то целое число х = 18*4 = 72 Аналогично: 50% числа у = 1/2 у = 72 Целое число у = 72*2 = 144
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