Срочно ребят! Log3(-2-x) lt; и = 2
Алгебра
Срочно ребят! Log3(-2-x) lt; и = 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим область определения функции: -2-x>0 x < 2 Решаем уравнение: -2-x=3^2 -x=11 x=-11 Ответ: -11 (входит в область определения функции)
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