5 типов вопросов к предложению "we went to the park yesterday"
Английский язык
5 типов вопросов к предложению "we went to the park yesterday"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Did they go to the park yesterday? 2.Did they go to the park or to the stadium yesterday? 3.We went to the park yesterday, didn't we ? 4.Where did they go yesterday? 5.Who went to the park yesterday?
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