2-й класс Сочинить стих про зайца на украинском
Қазақ тiлi
2-й класс Сочинить стих про зайца на украинском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У зайчика вушкастирчать на маківці, Любить він смачний листик капустяний. бігає швидко і стрибає спритно, Все тому, щоїсть він морквину! Ну как то так)))
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