2-й класс Сочинить стих про зайца на украинском

Қазақ тiлi
2-й класс Сочинить стих про зайца на украинском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У зайчика вушкастирчать  на маківці, Любить він смачний  листик капустяний. бігає швидко  і стрибає спритно, Все тому,  щоїсть він морквину! Ну как то так)))
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