20 баллов даю! Помогите пожалуйста! Синтаксический разбор предложения: "не себя я ??мел ввиду в этом разговоре"

Русский язык

20 баллов даю! Помогите пожалуйста! Синтаксический разбор предложения: "не себя я ??мел ввиду в этом разговоре"

Автор: Гость