20 баллов даю! Помогите пожалуйста! Синтаксический разбор предложения: "не себя я ??мел ввиду в этом разговоре"

Русский язык
20 баллов даю! Помогите пожалуйста! Синтаксический разбор предложения: "не себя я ??мел ввиду в этом разговоре"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не себя(дополнение) я(подлежащее) имел ввиду(сказуемое) в разговоре(обстоятельство) этом(определение). двусоставное,простое,повествовательное,распространенное,невосклицательное,ни чем не осложнено.
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