Средняя высота гор !!! Кавказ Кордильеры Уральские Сроооочно !!!!! Нужно узнать среднюю высоту гор !!!
География
Средняя высота гор !!! Кавказ Кордильеры Уральские Сроооочно !!!!! Нужно узнать среднюю высоту гор !!!
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Гость:
1)5642м 2)6962м 3)1895м
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