Какова значение лишайников в природе и сельском хозяйстве
Биология
Какова значение лишайников в природе и сельском хозяйстве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)Лишайники служат кормом домашним животным 2)Лишайники находят применение в народной медицине 3)Лишайники являются организмами-индикаторами для определения условий окружающей среды 4)Благодаря тому, что лишайники долго живут и растут с постоянной скоростью, по ним можно определить возраст породы (отступление ледника или время постройки нового здания) 5)Лишайники выделяют кислоты, способствующие растворению субстрата, и тем самым участвуют в процессах выветривания. Вносят существенный вклад в процессы почвообразования. Лишайники — одни из «пионеров» биоценозов — являются, как правило, первыми организмами, заселяющими субстрат в процессе первичной сукцессии.
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