Что такое бугутская надпись
История
Что такое бугутская надпись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это памятник,стела, тк сказать древние "письмена". Стела была водружена на кургане одного из первых тюркских курганов, Таспара (572-581), примерно через 15 лет после посольства Маниаха. Надпись сделана на согдийском языке; с одной из сторон стелы находится почти полностью уничтоженный эрозией текст на санскрите письмом брахми. Надпись содержала не менее 30-32 строк, из них уцелели части 29 строк — 5 на Б I, 19 на Б II, 5 на Б III. Точно установить структуру текста трудно вследствие плохой его сохранности. Длина каждой строки первоначально составляла около 120 см. Как можно судить по фотографиям и эстампажам, имеющимся в распоряжении авторов, сохранилось лишь около половины текста, причём в наибольшей степени пострадали начальные части строк.
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