Помогите решить задачу. Площадь участка прямоугольной формы равна 144кв.м. Узнай длину этого участка, если известно, что ширина равна 9м.

Математика

Помогите решить задачу. Площадь участка прямоугольной формы равна 144кв.м. Узнай длину этого участка, если известно, что ширина равна 9м.

Автор: Гость