Интересный желательно Доклад даю 13б Тема такая Семейный кодекс Помогите реб??та
Обществознание
Интересный желательно Доклад даю 13б Тема такая Семейный кодекс Помогите реб??та
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейное право-это как брачный договор. В нем указаны права и обязанности сторон, касающиеся урегулирования спорных ситуаций. Во многих странах семейное право как отрасль не выделяется, а брачно-семейные правоотношения регулируются гражданским законодательством, то есть методом правового регулирования семейного права выступает гражданско-правовой метод. Семейное право в СССР было кодифицировано в 1968, с принятием Основ законодательства о браке и семье . Ныне в России в основе семейного права лежит Семейный кодекс Российской Федерации. Семейный кодекс состоит из восьми разделов, двадцати двух глав и 170 статей. РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ : ГЛАВА 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Статья 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Статья 2. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. Дальше ничем не могу помочь. Как нибудь сам(а) дополнишь? Хорошо?! Удачи!
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