Приготовить доклад роль океана в жизни земли, 7 класс помогите пожалуйста!

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Вклад мирового океана, например в формирование климата Земли. Он значительно больше, чем это принято считать. Через зоны спрединга наша планета выделяет своего внутреннего тепла больше, чем через поверхность материков. Это тепло в тепловом балансе гидросферы и атмосферы планеты пока что не учитывается. Поток тепла из недр планеты к ее поверхности не оставался постоянным во времени, он то увеличивался (при этом усиливалась циркуляция вод океана и атмосферы) , то уменьшался. Это только часть того, на какие процессы может действовать мировой океан.