Для ведения собрания из 36 человек надо выбрать председателя и секретаря. Сколькими способами это можно сделать?
Математика
Для ведения собрания из 36 человек надо выбрать председателя и секретаря. Сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+36=75 думаю так!!!
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