Назови особенности русской комической оперы 18 века

Музыка
Назови особенности русской комической оперы 18 века
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1756 г. Первая русская опера, написанная в русских нравах "Танюша или счастливая встреча", текст И. А. Дмитревского, музыка Ф. Г. Волкова. Появление оперы в России (18 в.) . Опера была одним из первых западноевропейских жанров, закрепившихся на русской почве. Уже в 1730-е годы была создана придворная итальянская опера, для которой писали музыканты-иностранцы, работавшие в России; во второй половине века появляются публичные оперные представления; оперы ставятся также в крепостных театрах. Первой русской оперой считается Мельник – колдун, обманщик и сват Михаила Матвеевича Соколовского на текст А. О. Аблесимова (1779) – бытовая комедия с музыкальными номерами песенного характера, положившая начало ряду популярных произведений данного жанра – ранней комической оперы. Среди них выделяются оперы Василия Алексеевича Пашкевича (ок. 1742–1797) (Скупой, 1782; Санктпетербургский гостиный двор, 1792; Несчастье от кареты, 1779) и Евстигнея Ипатовича Фомина (1761–1800) (Ямщики на подставе, 1787; Американцы, 1788). В жанре оперы-сериа написаны два произведения крупнейшего композитора этого периода Дмитрия Степановича Бортнянского (1751–1825) на французские либретто – Сокол (1786) и Сын-соперник, или Современная Стратоника (1787); интересные опыты имеются в жанрах мелодрамы и музыки к драматическому спектаклю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какой мифологический персонаж понравился вам больше всего?Подумайте,как он мог б?? выглядеть.Сделайте иллюстрацию к заинтересовавшему вас мифу.ВНИМ...
Ответить
Литература
Продавали ли на самом деле мертвые души на руси или это просто выдумка гоголя чтобы показать все нравственные проблемы своих героев?
Ответить
Окружающий мир
Какую помощь и вред приносит ветер
Ответить
Математика
Точка В имеет координату 10-х.Чему равна координата точки В,если х-8
Ответить
История
Перевод Homo gables Homo erektus Homo sapenz
Ответить