Перевод Homo gables Homo erektus Homo sapenz
История
Перевод Homo gables Homo erektus Homo sapenz
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не "gables", а "HABILIS". Homo habilis - человек умелый. Не "erektus", а "ereCtus". Homo erectus - человек прямоходящий. Не "sapenz", а "SAPIENS". Homo sapiens - человек разумный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задали сочинение по англ.яз Работа мечты (Я мечтаю быть музыкантом,играть в оркестре) Также нужно написать какие у этой работы перспективы и.т.д. б...
Информатика
Математика
Поезд отправляется от станции A и в тот же день прибывает на станцию B в 15 ч 20 мин. В ??отором часу поезд отправляется от станции A, если путь от...