Добрый вечер , математика Аргинская 3 класс № 107 , дайте списать )))
Математика
Добрый вечер , математика Аргинская 3 класс № 107 , дайте списать )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фигуры похожи тем- что имеют одинаковую площадь. различаются тем- что имеют разную форму
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