Какой мифологический персонаж понравился вам больше всего?Подумайте,как он мог б?? выглядеть.Сделайте иллюстрацию к заинтересовавшему вас мифу.ВНИМАНИЕ!ЕСЛИ МОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ-НАРИСУЙТЕ.ИЛИ ПРОСТО НАПИШИТЕ ВКРАТЦЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ,СР...
Литература
Какой мифологический персонаж понравился вам больше всего?Подумайте,как он мог б?? выглядеть.Сделайте иллюстрацию к заинтересовавшему вас мифу.ВНИМАНИЕ!ЕСЛИ МОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ-НАРИСУЙТЕ.ИЛИ ПРОСТО НАПИШИТЕ ВКРАТЦЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ,СРЕДНИЙ ТЕКСТ О ЭТОМ ПЕРСОНАЖЕ!!СРОЧНО!)КТО СДЕЛАЕТ-ОГРОМНОЕ СПАСИБО))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баба яга она злая,иногда бывает смешная
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