Какой мифологический персонаж понравился вам больше всего?Подумайте,как он мог б?? выглядеть.Сделайте иллюстрацию к заинтересовавшему вас мифу.ВНИМАНИЕ!ЕСЛИ МОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ-НАРИСУЙТЕ.ИЛИ ПРОСТО НАПИШИТЕ ВКРАТЦЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ,СР...

Литература

Какой мифологический персонаж понравился вам больше всего?Подумайте,как он мог б?? выглядеть.Сделайте иллюстрацию к заинтересовавшему вас мифу.ВНИМАНИЕ!ЕСЛИ МОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ-НАРИСУЙТЕ.ИЛИ ПРОСТО НАПИШИТЕ ВКРАТЦЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ,СРЕДНИЙ ТЕКСТ О ЭТОМ ПЕРСОНАЖЕ!!СРОЧНО!)КТО СДЕЛАЕТ-ОГРОМНОЕ СПАСИБО))

Автор: Гость