Помогите расписать уравнение 183-Х=3*12, 70*у=250+150+230, 60*х=20*27, у+125=250*4

Математика
Помогите расписать уравнение 183-Х=3*12, 70*у=250+150+230, 60*х=20*27, у+125=250*4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
183-х=3*12 183-х=36 х=183-36 х=147 183-147=36 70*у=250+150+230 70*у=630 у=630:70 у=9 60*х=20*27 60*х=540 х=540:60 х=9 у+125=250*4 у+125=1000 у=1000-125 у=875
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упражнение 37 4 класс Т. А. Байкова
Ответить
Математика
На первой машине привизли 75ц чтов2 раза меньше чем привизли на второй машине.на ск??лько больше зерна привизли на второй машине чем на первой?
Ответить
История
Что такое бугутская надпись
Ответить
Математика
Из чисел 1/6;0,16;2/11 выберите наибольшее
Ответить
Литература
Тезис для романа Дубровский Помогите пожалуйста )))
Ответить