Помогите расписать уравнение 183-Х=3*12, 70*у=250+150+230, 60*х=20*27, у+125=250*4
Математика
Помогите расписать уравнение 183-Х=3*12, 70*у=250+150+230, 60*х=20*27, у+125=250*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
183-х=3*12 183-х=36 х=183-36 х=147 183-147=36 70*у=250+150+230 70*у=630 у=630:70 у=9 60*х=20*27 60*х=540 х=540:60 х=9 у+125=250*4 у+125=1000 у=1000-125 у=875
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