Упражнение 37 4 класс Т. А. Байкова

Гость: Гость:

Старый заяц сено косит, А лиса сгребает, Муха сено к возу носит, А комар кидает. В темноте не спит и слышит, Как во сне другие дышат, Тихо тикают часы, За окошком лают псы. Пожалуйсто отметь лучшим)