Упражнение 37 4 класс Т. А. Байкова

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Упражнение 37 4 класс Т. А. Байкова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старый заяц сено косит, А лиса сгребает, Муха сено к возу носит, А комар кидает. В темноте не спит и слышит, Как во сне другие дышат, Тихо тикают часы, За окошком лают псы. Пожалуйсто отметь лучшим)
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