Назначения лупы микроскопа:

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Лупа- предназначена для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике. микроскоп- для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом.