В первый день привезли 39ц овощей.Во второй день на 3 ц больше, чем в первый, а в трет??й - на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли и в третий день?

Математика

В первый день привезли 39ц овощей.Во второй день на 3 ц больше, чем в первый, а в трет??й - на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли и в третий день?

Автор: Гость