В первый день привезли 39ц овощей.Во второй день на 3 ц больше, чем в первый, а в трет??й - на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли и в третий день?

Математика
В первый день привезли 39ц овощей.Во второй день на 3 ц больше, чем в первый, а в трет??й - на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей привезли и в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39+3=42(ц) во 2 день 2)42-3=39(ц) в 3 день Ответ:в 3 день привезли 39 ц. овощей.
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