Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен
Физика
Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 t=4 c V1=10 м/с V2=20 м/с S4-? a=(V2-V1)/t a=(20-10)/4=2.5 м/с² S4=V1t+0.5at² S4=10*4+0.5*2.5*16=60 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день привезли 39ц овощей.Во второй день на 3 ц больше, чем в первый, а в трет??й - на 3 ц меньше, чем во второй. Сколько центнеров овощей ...
Математика
Русский язык