Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен

Физика

Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен

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