Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен

Физика
Автомобиль движется из состояния покоя в течение 4 с увеличил свою скорость в 10м/с до 20м/с путь пройденный автомобилем за это время равен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 t=4 c V1=10 м/с V2=20 м/с S4-? a=(V2-V1)/t   a=(20-10)/4=2.5 м/с²  S4=V1t+0.5at²   S4=10*4+0.5*2.5*16=60 м
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