20 дней в течение сентября лена ездила на метро в школу и обратно в.сколько билетов на 10 поездок каждый пришлось купить

Математика

20 дней в течение сентября лена ездила на метро в школу и обратно в.сколько билетов на 10 поездок каждый пришлось купить

Автор: Гость