20 дней в течение сентября лена ездила на метро в школу и обратно в.сколько билетов на 10 поездок каждый пришлось купить
Математика
20 дней в течение сентября лена ездила на метро в школу и обратно в.сколько билетов на 10 поездок каждый пришлось купить
Ответ(ы):
Гость:
20*2=40 билетов в сентябре купила 40:10 =4
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