200г= одна пятая (.?..) 1кг. = одна 100 (.?..) 500г= одна вторая (.?..) ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Математика
200г= одна пятая (.?..) 1кг. = одна 100 (.?..) 500г= одна вторая (.?..) ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Ответ(ы):
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