201! Плизки помогите рили не успеваю
Математика
201! Плизки помогите рили не успеваю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2 1/6+2 1/12×(1,25-1,64÷0,8)=1/2 1)1,64÷0,8=2,05 2)1,25-2,05=-0,8=-8/10=-4/5 3)2 1/12×(-4/5)=-25/12×4/5=-5/3=-1 2/3 4)2 1/6+(-1 2/3)=2 1/6-1 4/6=1 7/6-1 4/6=3/6=1/2 б)-0,81×(-5/9)÷(1,53÷1,5-1,2)=-2,5 1)-0,81×(-5/9)=81/100×5/9=9/20=45/100=0,45 2)1,53÷1,5=1,02 3)1,02-1,2=-0,18 4)0,45÷(-0,18)=-2,5 в)(2,472÷2,4-1,3)÷(-0,6)÷(-0,9)=-0,5 1)2,472÷2,4=1,03 2)1,03-1,3=-0,27 3)-0,27÷(-0,6)=0,45 4)0,45÷(-0,9)=-0,5 г)2 2/9÷(-1 1/3)²+0,5×0,6=1,8 1)(-1 1/3)²=(-4/3)²=16/9 2)2 2/9÷16/9=20/9÷16/9=20/9×9/16=5×1/4=5/4=1 1/4=1 5/10=1,5 3)0,5×0,6=0,3 4)1,5+0,3=1,8 д)(1,6²-2,4×1 3/5)÷3 1/5=-0,4 1)2,4×1 3/5=2,4×1 6/10=2,4×1,6=3,84 2)1,6²=2,56 3)2,56-3,84=-1,28 4)-1,28÷3 1/5=-1,28÷3 2/10=-1,28÷3,2=-0,4 е)(0,2×0,1-0,1)÷0,5+0,75=0,59 1)0,2×0,1=0,02 2)0,02-0,1=-0,08 3)-0,08÷0,5=-0,16 4)-0,16+0,75=0,75-0,16=0,59 №202 (0,15-0,15×6,4)/(-3/8+0,178)=4,1117 1)0,15×6,4=0,96 2)0,15-0,96=-0,81 3)-3/8+0,178=-375/1000+0,178=-0,375+0,178=-0,197 4)-0,81/-0,197=0,81÷0,197=4,1117 (0,2×1,8+0,8×1,8)/(1,3²-0,5²)=1 1)0,2×1,8+0,8×1,8=1,8×(0,2+0,8)=1,8×1=1,8 2)1,3²-0,5²=(1,3-0,5)×(1,3+0,5)=0,8×1,8 3)1,8/1,8=1,8÷1,8=1 1,2+3,8÷(2 5/18-5 1/12+1 2/9)=-1,2 1)2 5/18+1 2/9=2 5/18+1 4/18=3 9/18=3 1/2 2)3 1/2-5 1/12=3 6/12-5 1/12=3-5+6/12-1/12=-2+5/12=5/12-1 12/12=-1 7/12 3)3,8÷(-1 7/12)=-38/10÷19/12=-38/10×12/19=-2/5×6=-12/5=-2 2/5=-2 4/10=-2,4 4)1,2+(-2,4)=1,2-2,4=-1,2 (5/6-1 1/15+3/20)×1,2+0,8=0,7 1)5/6-1 1/15=25/30-1 2/30=-1+25/30-2/30=-1+23/30=23/30-30/30=-7/30 2)-7/30+3/20=-14/60+9/60=9/60-14/60=-5/60=-1/12 3)-1/12×1,2=-1/12×12/10=-1×1/10=-1/10=-0,1 4)-0,1+0,8=0,8-0,1=0,7
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